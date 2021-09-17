Yahya Kemal Beyatlı'nın gururu oldular

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ilçe birincisi ve Bursa üçüncüsü olan öğrencilerini ödüllendirdi.

Dereceye giren öğrencilerinin ödüllendirildiği törene Okul Müdürü Tuncay Asan'ın yan ısıra Yıldırım İlçe Milli eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, öğrenciler ve veliler katıldı. Asan, "Öğretmen, öğrenci ve veli iş birliği ile önemli bir başarıya imza attık. 9 öğrencimiz yüzde 1'lik dilimde yer aldı. Bu sonuçla ilçe birincisi ve Bursa üçüncüsü olduk. Bu 9 evladımızdan 6'sı herhangi bir dershane, kurs takviyesi almadan öğretmenlerimizin desteği ve kendi çabaları ile bu başarıyı elde ederek hem ailelerini, hem de bizleri gururlandırdı” dedi.

TÜBİTAK'a öğrenci transferi

2023 vizyonu çerçevesinde oluşturdukları akademik, sosyal, kültürel ve projeleri ile Avrupa Güvenli İnternet etiketi, Avrupa Kalite Etiketi, Erasmus Projeleri, TÜBİTAK 4006 ve 2204 çalışmalarıyla Yıldırım'da öncü olmaya çalıştıklarını belirten Asan, “12 öğrencimiz fen lisesini kazanırken, 36 öğrencimizi de Anadolu liseleri, teknik liselere girmeye hak kazandı. Ayrıca Türkiye genelinde 90 öğrenci alan TÜBİTAK Fen Lisesi'ne öğrenci gönderen okul olma mutluluğunu da yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yahya Kemal Beyatlı Ortaokulu yönetici ve öğretmenlerinin pandemiye rağmen önemli bir başarı elde ederek Yıldırım'ın iftihar kaynağı olduklarını ifade eden İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç de, öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Törende 14 öğrenciye plaket ve başarı belgesi takdim edildi.