İhlas Haber Ajansı

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Yakıt pompasını koparıp trafikte giden otomobili görenler gözlerine inanamadı

Bursa’da bir akaryakıt istasyonundan kopardığı yakıt pompası ile trafikte seyreden otomobil sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi.

Bursa'da bir akaryakıt istasyonundan kopardığı yakıt pompası ile trafikte seyreden otomobil sürücüsü görenleri şaşkına çevirdi.


Olay, merkez Osmangazi ilçesi Acemler Köprüsü yakınlarında kameralara yakalandı. Bir sürücü akaryakıt aldığı istasyonda yakıt pompası kopartıp aracıyla harekete geçti. Yakıt pompasıyla hiçbir şeye aldırış etmeden trafikte ilerleyen sürücü başka sürücüler tarafından kaydedildi. Yerde sürüklenen pompanın kablosuyla seyreden otomobili gören diğer sürücüler gözlerine inanamadı.

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