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Yalçın Koşukavak'ın ekibi belli oldu

Bursaspor’da bugün yapılan imza törenin ardından görevine başlayan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak’ın ekibi belli oldu.

Bursaspor'da bugün yapılan imza törenin ardından görevine başlayan Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın ekibi belli oldu.


Bursaspor'da Teknik Direktör Yalçın Koşukavak'ın yardımcıları belli oldu. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün yapılan imza törenin ardından görevine başlayan Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak'ın ekibi belli oldu. Musa Öztürk Yardımcı Antrenör, Sebahattin Yenilmez Yardımcı Antrenör, Yağız Çekem Analiz Antrenörü, Arda Tekin Analiz Antrenörü, Mustafa Gedik Kaleci Antrenörü, Ramazan Varlı Atletik Performans Antrenörü" denildi.

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