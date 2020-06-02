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Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 51 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 51 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre kırsal Şapçı Mahallesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen Düriye Akar'dan bir süredir haber alamayan yakınları kontrol amaçlı eve gitti. Kapıyı açtıklarında Düriye Akar'ın cansız bedeniyle karşılaşan yakınları jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Düriye Akar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Akar'ın cesedi otopsi için adli tıp kurumuna gönderdi.

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