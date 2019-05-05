Yalova Valisi Erol genç yazarlarla bir araya geldi

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) tarafından bu sene Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklikleriyle 3. düzenlenen “Türkiye Genç Yazarlar Kurultayı” Yalova'da devam ediyor.

Yalova Valisi Muammer Erol, TYB yöneticileri ve gençlerle bir araya gelerek yapılan kurultayla ilgili bilgi aldı. Erol'a kurultayın amacına ilişkin bilgi veren TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, ülkemizin farklı illerinden gelen genç yazarlarla üç boyunca “Geleceğin Edebiyatı: Dijitalleşme, Gençlik ve Edebiyat” konusunda değerlendirmeler yaptıklarını söyledi. Etkinlik oturumlarında, edebiyatın farklı dallarında eserler veren gençlerle usta yazarları buluşturduklarını belirten Arıcan, “Günümüzün önemli yazarları bilgi, tecrübe ve deneyimlerini genç arkadaşlarımızla paylaşıp onlara okuma ve yazmanın yol ve yöntemlerini anlatıyorlar” dedi.

Erol ise, "Türkiye Yazarlar Birliği'nin değerli yöneticilerini ve genç yazarları ilimizde görmekten büyük bir mutluluk duydum. Ülkemizin geleceği olan bu gençlerimizin kültür, fikir, sanat hayatımıza olumlu katkılar sağlayacağına inanıyorum” diye konuştu.

TYB Şeref Başkanı D.Mehmet Doğan, Arıcan ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Erol, geliştirilecek projeler kapsamında Yalova'da kültür sanat etkinlikleri düzenlenmesinin faydalı olacağını ifade ederek, kurultayın da başarılı geçmesini diledi.

Ziyaretin sonunda Arıcan, Erol'a TYB yayınlarından kitaplar, D.Mehmet Doğan da eseri “Büyük Türkçe Sözlük” hediye etti.