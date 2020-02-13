Yalova Valisinden VM Medical Park Bursa Hastanesine ziyaret

Ülke genelinde olduğu gibi Güney Marmara'da da kamu ve özel sağlık yatırımları sürerken şehirler arası işbirliği olanakları da gelişiyor. Yalova Valisi Muammer Erol, sağlık hizmetleri hakkında bilgi almak için VM Medical Park Bursa Hastanesini ziyaret etti. Genel Müdür Metin Arslan, Genel Müdür Yardımcısı Esra Molla ve Başhekim Dr. Öğr. Üyesi Murat Saylık tarafından ağırlanan Vali Erol'a faaliyetler hakkında bilgi verildi.

Hizmet ağı genişledi

Yalova Valisi Muammer Erol, sağlıkta dönüşümün yoğunlaştığı bir dönemde VM Medical Park Bursa'nın hizmet ağını genişletmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. 14 yıldan bu yana çalışmalarına kararlılıkla devam ederek bölgelerinde sağlıkta kalite çıtasını yükseltmek adına hamleler yaptıklarını kaydeden Genel Müdür Metin Arslan ise, VM Medical Park Bursa Hastanesi olarak temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra, çevre illerden de gelen yoğun talebi karşıladıklarını ifade ederek, “Hem ilimiz hem de çevre illerden gelen misafirlerimize uluslararası standartlarda multidisipliner sağlık hizmeti sunuyoruz. Çevremizdeki illerle dün olduğu gibi bugün ve yarın da yeni işbirliklerinin altına imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.