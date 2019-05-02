Yalova'da ağaçlar renklendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Tekstil öğrencileri, Uzmanlar Koleji ile birlikte Yalova'da ‘Renk A Renk Ağaç Giydirme Projesi'ni hayata geçirdi.

Yalova'daki Stadyum Caddesi üzerinde yer alan ağaçlara uygulanan teknik vatandaşlardan ilgi gördü. Doğaya ve doğal olana dikkat çekmek maksadıyla 2015 yılından bu yana üniversitenin Görükle merkez kampusu içinde gerçekleştirilen faaliyet ilk defa il dışında Yalova'da yapılmış oldu. Cadde üzerindeki sekiz ağacın giydirildiği bilgisini veren Öğretim Görevlisi Sevgi Yüksel Uzunöz, ürünlerin her birinin farklı örgü teknikleri kullanılarak tasarlandığını söyledi.

Projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Uzunöz, “Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Stadyum Caddesi üzerinde yer alan bu ağaçlara uygulama fırsatı veren Yalova Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne de ayrıca teşekkür ediyorum” diye konuştu.