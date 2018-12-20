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Yalova'da deprem

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'den de hissedildi.


Merkez üssü Çınarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğündeki deprem, sabah saat 09.34'da meydana geldi. Orta büyüklükteki deprem Yalova başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Yalova'da deprem korkusu yaşayan vatandaşlar kendilerini sokağa atarken, bazı vatandaşlar ağladı. Deprem Bursa, İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir'de de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

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