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Yalova'da korkutan gemi yangını

Yalova’nın Armutlu ilçesinde bir tersanede tamir gören gemide yangın çıktı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde bir tersanede tamir gören gemide yangın çıktı.


Armutlu ilçesinde bulunan tersanede tamir gören bir gemi alev aldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gemide çıkan yangına itfaiye ve tersane çalışanları müdahale ederek kısa sürede söndürmeyi başardı. Çıkan yangında gemi kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Yangınla alakalı jandarma ekipleri tahkikat başlattı.

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