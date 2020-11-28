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Yan baktın dehşeti...Suriyeli 3 saldırgan kavga ettikleri genci bıçakladı

Bursa’da yan baktın kavgasında genç adam kavga ettiği 3 Suriyeli tarafından bıçaklanarak yaralandı.

Bursa'da yan baktın kavgasında genç adam kavga ettiği 3 Suriyeli tarafından bıçaklanarak yaralandı.


Olay İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Kanal Sokak'ta meydana geldi. Emircan G.(19), iddiaya göre ismi henüz öğrenilemeyen Suriye uyruklu 3 şahısla tartıştı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada şahıslardan biri Emircan'ı bıçakla yaraladı. Kanlar içerisinde kalan genç yere düştü. Şüpheliler olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kaçan şahısları arıyor.

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