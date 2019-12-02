Yan etkisi olmayan hacamat ile sağlığınıza kavuşun

Hilal Börekçi, “Hacamat, kan ile kanın yapısının bozulmasıyla alakalı tüm hastalıkların tedavisinde kullanabileceğimiz çok güzel bir yardımcıdır. Kan ile alakası olmayan hiçbir hastalık veya organ yoktur. Kan değerleri düzeldiğinde, damarlar arındığında birçok hastalık da kendiliğinden iyileşecektir” dedi.

Özel Hayat Hastanesi Hilal Börekçi, hacamatın tarihçesi, kimlere yapılıp kimlere yapılamayacağı ve faydaları hakkında bilgi verdi. Börekçi, "Çeşitli sebeplerle vücuda giren ve doğal yollarla atılamayan toksin ve kalıntıların, hacamat sayesinde dışarı atılır. Hacamat, bağ dokusunda birikmiş bu atıkların vakumlanıp sonrasında intradermal kesiler vasıtası ile dışarı alma ve temizleme sanatıdır. Hacamat yaptırmak isteyenlerin yaptırma sebebi genelde 3 kategoride toplanır. Sünnet-i Seniyye olduğu için hacamat yaptıranlar. Genel bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek için hacamat yaptıranlar. Hastalık tedavilerine yardımcı olması için hacamat yaptıranlar. Bu sebepler doğrultusunda hacamat yaptırmak isteyen kişi öncelikle hacamat konusunda eğitimli bir tıp kurumuna başvurmalıdır. Hastanın sistemik muayenesiyle birlikte eski hastalıkları ve kullandığı ilaçlar değerlendirilmelidir” dedi.

Hamacatın kimlere yapılıp kimlere yapılamayacağını, hangi zaman aralıklarında yapılmasının daha uygun olacağını ve faydaları hakkında da bilgi veren Dr. Börekçi, “Derin anemisi olanlara ve 2 yaş altı ve 70 yaş üstü kişilere yapılmaz. Varislerin direk üstüne yapılamaz. Hamile ve menstrüel dönemdeki hanımlara, ben ve et benlerinin direk üstüne uygulanmaz. İhtiyaç halinde hacamat, mevsime ve güne bakılmaksızın 12 ayın herhangi birinde yaptırılabilir. İlkbahar ve sonbaharda yaptırılan hacamat, kış ve yaz aylarında yaptırılacak hacamatlara göre bir basamak daha faydalıdır. Çarşamba ve cumartesi günleri hacamat yapılmaz. Hacamat kan ile kanın yapısının bozulmasıyla alakalı bütün hastalıkların tedavisinde kullanabileceğimiz çok güzel bir yardımcıdır. Kan ile alakası olmayan bir hastalık veya organ yoktur. Kan değerleri düzeldiğinde, damarlar arındığında birçok hastalıkta kendiliğinden iyileşecektir. Kılcal damarlardaki tıkanıklığı açar. Hacamat doğal kortizonu artırır. Bu da hacamat sonrası ağrılı durumların azalmasını, hatta ağrıların yok olmasını sağlar. Tansiyonun dengelenmesinde yardımcı olur. Düzenli hacamat dokulardaki gaz ve toksinlerin atılmasını sağlar. Düzenli hacamat cilt parlaklığını arttırır. Uykuyu düzenler, sabahları dinç uyanmayı sağlar. Kandaki toksin ve zehirli maddeleri atmaya yardımcı olur. Hacamat hiçbir yan etkisi olmayan, son derece doğal bir tedavi yöntemidir. Geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemleri içinde hacamat hemen her türlü hastalığın tedavisinde rahatlıkla kullanılır ve fayda bakımından en üst sırada yer alır” ifadelerini kullandı.