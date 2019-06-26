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Yanan ahırda 8 koyun telef oldu, 4 kişi zehirlendi

Bursa’da hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bursa'da hayvanların bulunduğu ahırda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. 4 vatandaşın dumandan etkilendiği yangında 8 koyun telef oldu.


Yangın, Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hamamlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı ahırdan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevler büyümeden söndürülürken, ahırın sahibi A.K. (50), çocukları Ş.K. (9), M.K. (12) ve E.K. (15) koyunları kurtarmak için mücadele ederken dumandan etkilendi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevlerin arasında kalan 8 koyun telef olurken, 10 koyun ise yaralı olarak kurtarıldı. Yangınla alakalı tahkikat başlatıldı.

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