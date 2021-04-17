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Yanan antika dükkanındaki zarar gündüz ortaya çıktı

Bursa’da uzun yıllardır antika dükkanı olarak kullanılan bina çıkan yangınla küle dönmüştü.

Bursa'da uzun yıllardır antika dükkanı olarak kullanılan bina çıkan yangınla küle dönmüştü. Yangının verdiği hasar gündüz ortaya çıktı.


Dün gece Osmangazi İlçesi Haşimiscan Caddesi Abdal Simit Fırını yanındaki antikacı dükkanında yangın çıkmış çıkan, 2 katlı bina küle dönmüştü. Yangına Bursa itfaiye ekipleri müdahale etmiş yangın söndürülmüştü. Yangının verdiği zarar gün ağarınca ortaya çıktı. Çıkan yangınla birlikte 2 katlı binanın tamamen yandığı kullanılmaz hale geldiği görüldü.


Polis ekiplerinin yangınla alakalı tahkikatı devam ediyor.

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