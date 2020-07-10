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Yangın bir evi kül etti

Bursa’nın İnegöl İlçesinde 5.

Bursa'nın İnegöl İlçesinde 5. katlı apartmanın en üst katında çıkan yangında bir ev tamamen kül oldu.


Alınan bilgiye göre, yangın Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Bekar gençlerin kiralık olarak kullandıkları dairede sabaha karşı evde kimse yokken yangın çıktı. Alevleri gören çevredekiler binada bulunanların zilleri çalarak uyardı. Bina sakinleri kendilerini dışarıya attı. İhbar üzerine yangın yerine polis ve itfaiye ekipleri de sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede söndürdü.


Yangın sonucu evdeki tüm eşyalar kül olurken, daire kullanılamaz hale geldi. Yoldan geçen vatandaşlar da yangını meraklı gözlerle izlerken, emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak yangın yerine kimseyi yaklaştırmadı. Olay yeri inceleme ekipleri de yangın yerinde incelemede bulundu. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

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