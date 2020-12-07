İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangın mobilyacı esnafını sokağa döktü

Bursa’nın İnegöl ilçesine çıkan yangın esnafı sokağa döktü.

Bursa'nın İnegöl ilçesine çıkan yangın esnafı sokağa döktü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.


Mahmudiye Mahallesinde Mobilya Sanayi Sitesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple bir iş yerinde yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Çalışanlar ise kendileri dışarıya attı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangın sonucu iş yerinde maddî hasar meydana geldi. Yangını gören esnaf ise sokağa dökülerek meraklı gözlerle çalışmaları izledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.