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Yangında 'çocuk sesi' seferberliği

Bursa’da 3 katlı bir ikametin zemin katında çıkan yangında içeriden çocuk sesi geldiği iddiası üzerine seferber olan itfaiye ekipleri, balyoz ile kapıyı kırıp içerisini kontrol etti.

Bursa'da 3 katlı bir ikametin zemin katında çıkan yangında içeriden çocuk sesi geldiği iddiası üzerine seferber olan itfaiye ekipleri, balyoz ile kapıyı kırıp içerisini kontrol etti. İçeride kimse bulunmazken, ekipler, yangını söndürdü.


Yangın, Yıldırım'a bağlı Yeşilyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir ikametin zemin katında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların binayı kaplaması üzerine, dairede oturan vatandaşlar evlerini boşalttı. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait çok sayıda ekip, ambulans ve polis sevk edildi. Yangına müdahale edene ekipler, kısa sürede kontrol altına aldı. Vatandaşların içeriden çocuk sesi geldiğini iddia etmesi üzerine, itfaiye ekipleri yeniden seferber oldu. Balyoz ile kapıyı kıran ekipler, içerisini kontrol etti. Yapılan kontrollerde zemin katta kimsenin bulunmadığı ortaya çıktı. Yangın, kontrol altına alındı.


Yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

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