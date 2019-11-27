İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yangında rahat tavırlar sergileyen kişi kalp hastası çıktı

Bursa’da alt katında çıkan yangını üst kattaki balkondan izliyormuş gibi duran adamın kalp hastası olduğu, dumandan etkilenmemek için balkona çıktığı öğrenildi.

Bursa'da alt katında çıkan yangını üst kattaki balkondan izliyormuş gibi duran adamın kalp hastası olduğu, dumandan etkilenmemek için balkona çıktığı öğrenildi.


Gemlik'te İstiklal Caddesi'nde bulunan bir apartmanın birinci katında yangın çıkmış, yanan dairenin üstünde oturan komşu, balkonda yangını izliyormuş gibi anlaşılmıştı. Çekilen fotoğrafta öyle bir hava oluşturan adamın aslında kalp hastası olduğu, evlerinin içine dolan dumandan etkilenmemek için balkona çıktığı ortaya çıktı. Uzun yıllardır bu binada oturan Tamer Sezer, "Çekilen fotoğrafta sanki ben yangını umursamamışım gibi bir durum ortaya çıkıyor. Aslında işin aslı öyle değil, ben kalp hastasıyım. Evimin içine duman doldu. Ben de dumandan etkilenmemek için balkona çıktım. İtfaiye beni merdivenle balkondan alıp kurtardı" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.