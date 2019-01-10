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Yangında yaralanan adam kurtarılamadı

Bursa’nın İznik ilçesinde 3 gün önce çıkan yangında yaralanan yaşlı adam bugün hayatını kaybetti7 Ocak Pazartesi gecesi Eşrefzade Mahallesi Gür Sokak’ta 81 yaşındaki Mahmut Sargın’a ait evde yangın çıktı.

Bursa'nın İznik ilçesinde 3 gün önce çıkan yangında yaralanan yaşlı adam bugün hayatını kaybetti


7 Ocak Pazartesi gecesi Eşrefzade Mahallesi Gür Sokak'ta 81 yaşındaki Mahmut Sargın'a ait evde yangın çıktı. Yaşlı adamın uyuduğu sırada elektrikli battaniye alev aldı. Üzerindeki yorganı yanmaya başlayan Mahmut Sargın'ı eşi Emine Sargın kurtardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alan yatağı söndürdü. Yangında ayağında 2. derece yanık oluşan ve karbonmonoksit gazından etkilenen Mahmut Sargın, İnegöl Devlet Hastanesine sevk edildi. 3 gündür tedavi altında olan yaşlı adam bu akşam vefat etti.

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