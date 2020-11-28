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Yangından 8 buçuk saat sonra cansız bedeni bulundu

Yalova’da bir hotelde çıkan yangında dumandan zehirlenerek ölen şahsın cansız bedeni, olaydan 8 buçuk saat sonra bulundu.

Yalova'da bir hotelde çıkan yangında dumandan zehirlenerek ölen şahsın cansız bedeni, olaydan 8 buçuk saat sonra bulundu.


Alınan bilgiye göre, saat 07.30 sıralarında Cengiz Koçal Caddesi üzerinde bulunan bir hotelin üçüncü katında iddiaya göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangından yaklaşık 8 buçuk saat sonra çatı katına çıkan görevliler 45 yaşındaki Kadir Yavuz'un cansız bedeniyle karşılaştı.


Dumandan zehirlenerek öldüğü tahmin edilen Yavuz'un cenazesi savcının incelemesi ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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