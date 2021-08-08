Yangını gören aracını durdurup müdahale etti

Bursa'da İzmir yolu kenarında başlayan ot yangınını gören vatandaşlar, araçlarını durdurup yangına müdahale etti. Vatandaşların araçlarından inerek yangın tüpleri ve pet şişelerdeki su ile yangını söndürmeleri dikkat çekti.

Nilüfer ilçesi Gölyazı Mahallesi'nde Bursa Karacabey yolunun kenarındaki çalılık alanda yangın çıktı. Araçlarıyla yoldan geçen vatandaşlar yangını görür görmez araçlarını durdurup yangına yangın söndürme tüpleri ve pet şişelerdeki su ile müdahale etti. Vatandaşların zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Duyarlı vatandaşların örnek davranışı, gören herkesin takdirini kazandı.