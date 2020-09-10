Yangının korkunç izleri gün ışıklarıyla ortaya çıktı

Bursa'nın Kestel ilçesinde çıkan orman yangını tamamen söndürülürken, verdiği tahribat ise sabahın ilk ışıklarıyla gün yüzüne çıktı. Gece termal drone ile belirlenen bölgelere müdahale edilirken, yaklaşık 20 saat bölgede dönüşümlü olarak çalışan işçiler yorgunluktan bitap düştü.

Gölbaşı yakınındaki çamlık alanda dün saat 15.00 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle Turanköy ve Bursa Ankara kara yoluna doğru ilerledi. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü ile Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürmek için hummalı bir çalışma başlattı. 80'e yakın itfaiye ve arozöz ile 200'e yakın personel alevleri söndürmek için canla başla çalıştı. Çevre illerden den gelen araçlar, gece boyu termal drone ile tespit edilen bölgeleri hem söndürdü, hem de soğutma çalışması yaptı.

Sabahın ilk ışıklarıyla drone ile havadan görüntülenen yaklaşık 15 hektarlık alanda alevlerin kül ettiği ağaçlar tek tek ortaya çıktı. Yangın ilk saatlerinden itibaren canla başla çalışan personel, yaklaşık 20 saatin sonunda bitkin düştü. Dönüşümlü olarak çalışan ama alandan ayrılmayan personel, yere serdiği şiltenin üzerinde kısa süre dinlendikten sonra tekrar alevlere müdahale etti. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.