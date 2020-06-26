Yankı Yemek Covid-19 tedbirlerini müşterilerine uygulamalı gösterdi

Firma sahibi Coşkun Dönmez, müşterileri için yıl içinde Menemen Günü, Turşu Günü, Reçel Günü, Salça Günü etkinlikleri düzenlediklerini belirterek, bu yılki Menemen Günü etkinliğinde, Covid-19 için restoranlarda ve iş yeri mutfaklarında alınması gerekli tedbirleri uygulamalı olarak misafirlerine gösterdiklerini söyledi.

Coşkun Dönmez, Yankı Yemek&Catering olarak sektörde 30 yılı aşkın bir deneyime sahip olduklarını, “Yemediğimiz Yedirmiyoruz” sloganı ile hareket ettiklerini söyledi. Hijyen ve sanitasyon konusunda yıllardır titiz davrandıklarını vurgulayan Coşkun Dönmez, “Gıda üreten ve satan işletmelerde hijyen ve sanitasyon çok önemlidir. Firmamız kurulduğu ilk günden beri bu konuda çok titiz davranmaktadır. Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını sürecinde hijyen ve sanitasyon konusunda daha duyarlı davranıyoruz” dedi.

“Restoranlara ücretsiz danışmanlık yapıyoruz”

Türkiye'de 1 Haziranda başlayan normalleşme sürecinde restoranların müşteri kabullerine başladığını söyleyen Coşkun Dönmez, bu süreçte yaptıkları incelemede çoğu restoran işletmesinin ve iş yeri yemekhanesinin kurallara tam olarak uymadığını gördüklerini belirtti. Salgına karşı alınması gerekli önlemler hakkında kamuoyunda bilinç oluşturmak için bir sosyal sorumluluk projesi hazırladıklarını söyleyen Coşkun Dönmez, “Her yıl bu tarihlerde yaptığımız Menemen Günü etkinliğinde bu defa yeni normalleşme sürecinde bir restoranın müşteri kabulünden başlayarak müşterisini uğurlayacağı aşamaların tamamını uygulamalı olarak gösterdiğimiz bir etkinlik planladık. Müşterimiz olan işletme sahiplerini aileleri ile birlikte işletmemizde ağırladık. Gösterilen ilgi bizi memnun etti” diye konuştu. Coşkun Dönmez Yankı Yemek&Catering olarak talep eden tüm restoranlara ve yemeğini kendi yapan işletmelerin mutfaklarında Covid-19 için alınacak tedbirleri uygulamalı olarak anlattıklarını ve bunun için ücret talep etmediklerini de sözlerine ekledi.

Yankının özel menemeni ikram edildi

Öte yandan Yankı Yemek&Catering tarafından düzenlenen Menemen Günü etkinliğine katılanlar programın oldukça güzel hazırlandığını ve öğretici olduğunu belirterek firma sahiplerine ve personelinde teşekkür etti. Etkinliğe katılanlara Yankı Yemek&Catering tarafından öze olarak hazırlanan menemen harcı ile hazırlanan menemen ikram edildi.