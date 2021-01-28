Yankı Yemek paket yemekte raf ömrünü 60 güne çıkardı

Kurulu kapasitenin yüzde 90'ı ile hizmet vererek günlük 13 bin kişiye yemek üreten Yankı Yemek & Catering A.Ş., 2020 yılında yoğunlaştırdığı Ar-Ge faaliyetleri ile raf ömrü uzun ürünlere odaklandı. Bu yıl hizmet ağını genişleterek perakende satışı da hedefleyen firma, 2021 sonunda yüzde 20 ila 25 seviyesinde büyüme hedefliyor.

Bursa'da Çalı Sanayi Bölgesi'ndeki modern tesislerinde sanayi tesisleri ve iş yerleri için yemek üreten Yankı Yemek & Catering A.Ş., taşımalı yemeğin yanı sıra yerinde üretim hizmeti de veriyor. Raf ömrünü geleneksel yöntemler ile kimyasal katkı kullanmadan 60 güne çıkardığı paket yemek ile perakende sektörüne de adım atmaya hazırlanan firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, pandeminin etkilerinin çok yoğun hissedildiği 2020 yılında, hızlı ve yerinde atılımlar yaparak verimli bir yıl geçirdiklerini söyledi.

2020 yılı için yüzde 10 ila 20 seviyesinde büyüme hedeflediklerini ancak pandemi nedeniyle sadece mevcudu korumayı başardıklarını belirten Dönmez, “2020'de enflasyon kaybı yaşadık. Bu yıl hedefimiz yüzde 20 ila 25 büyümek. 2020'nin verimsizliğini bu yıl kapatmak istiyoruz” dedi.

Yeni iş alanları geliştirmeye odaklandıklarından da bahseden Coşkun Dönmez, “Sanayinin yanı sıra zincir restoranlara ve kafelere de hizmet veriyoruz. Bu yıl patentli ürünümüzü de pazara sunmayı hedefliyoruz. Mühendis kadromuz ile yürüttüğümüz Ar-Ge (Araştırma ve geliştirme) faaliyetleri kapsamında, raf ömrü ve dolayısı ile son kullanma tarihi daha uzun olan ürünler üzerinde çalışıyoruz. 2020 yılında Ar-Ge faaliyetlerine odaklandık. Bu yıl da ürünlerimizi piyasaya çıkarma dönemimiz olacak. Ürünlerimizi perakendeye uygun hale getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Coşkun Dönmez, 2019 yılında gerçekleştirdikleri paketleme makinesi yatırımı ile pandemi nedeniyle müşterilerinden gelen tekli ambalajlarda paket yemek talebine hızlıca cevap verebildiklerini belirterek, “Muâdil uygulamalar ile yemek en fazla 10 gün taze kalabiliyorken, biz değişik metotlarla bu süreyi 60 güne çıkardık. Bunu tamamen doğal, geleneksel yöntemler ile başardık. Kimyasal katkı maddeleri kullanmıyoruz. Bu iş için yaklaşık 4 milyon TL'lik makine yatırımı yaptık” dedi.

Hâlihazırda Bilecik, Eskişehir, İzmir ve Bursa'da yerinde pişirme hizmeti ile müşterilerine lezzetli taze yemek sunduklarını söyleyen Dönmez, taşımalı sistemde ise Bursa ve ilçelerine hizmet verdiklerini ifade etti. Dönmez, günlük yaklaşık 13 bin kişilik yemek üretim kapasitesi hizmet verdiklerini de sözlerine ekledi.