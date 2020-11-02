Yankı yemekte koronaya geçit yok

Bursa'da hazır yemek sektörünün önde gelen firmalarından Yankı Yemek, TSE tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez, son günlerde yeniden tırmanışa geçen virüse karşı ciddi ve topyekûn bir mücadele gerektiğini belirterek; kişilerin, kurum ve kuruluşların devletin aldığı kararlara harfiyen uyması gerektiğini söyledi. Yankı yemek olarak bu konuya çok önem gösterdiklerini belirten Dönmez, özellikle hijyen ve sanitasyon konusunda var olan önlemlerini daha da arttırdıklarını açıkladı.

Virüse karşı alınan önlemlerinin salgının bulaşıcı etkisi ve yayılmasını engellemeye yönelik olduğunu belirten Coşkun Dönmez, virüs tehdidinin başladığı ilk günlerden itibaren çalışanlarının doğru bilgilendirilmesi, hijyen ve sanitasyon kurallarına sıkı sıkıya uyulması, personel hijyeni, işletme hijyeni ve salgınla mücadelede toplumsal sorumluluk olmak üzere, üç aşamalı eylem planını uygulamaya aldıklarını anlattı. Hazır yemek sektörünün zaten hijyen ve sanitasyon konusunda azami hassasiyet gerektirdiğini ve salgın öncesinde de bu koşulların sağlandığını kaydeden Coşkun Dönmez, Yankı yemek olarak kuruldukları günden beri müşterilerinin sağlığına çok dikkat ettiklerini söyledi. Salgın döneminde aldıkları ilave tedbirler hakkında da bilgi veren Dönmez şunları söyledi.

Yeni önlemler aldık

“Yeni tip korona virüsüne karşı mücadelenin en önemli aşaması olarak gördüğümüz hijyen ve sanitasyon konusunda da yeni önlemleri uygulamaya geçirdik. Öncelikle hijyen koşulların uygulanmasını sağlamak için ek personel aldık. İşyeri hekimimiz aracılığı ile yoğun bir bilgilendirme programını hayata geçirdik. İşyeri hekimimiz tarafından hazırlanan bilgilendirme videosunu tüm personelimize izlettiriyoruz. Yemekhane, lavabo, soyunma odaları başta olmak üzere muhtelif yerlerine bilgilendirici afiş ve broşürler asarak çalışanlarımızda algı yüksekliği oluşturuyoruz.

İşyeri hekimimiz tarafından düzenli olarak yapılan sağlık kontrollerini sıklaştırdık. Personelimizin vardiya başlangıçlarında ateş ölçümlerini yaparak, olası bulaşmaları ve riskleri işletme içine girmeden önlüyoruz. Hijyen hattı çıkışlarındaki kontrolleri arttırıp, hijyen kiti ölçümlerim sıklaştırdık.

Ortam havalandırmasını ve tuvaletler, yemekhaneler ile mutfaklarımızın temizliğini daha sık yapıyoruz. İçme ve kullanım sularının aylık laboratuvar analizlerini, su sebillerinin periyodik temizliği aksatmadan yapıyoruz. Böcek, haşere ve bakteri ilaçlamalarımızı rutin olarak devam ettiriyoruz. Servis araçlarımızı servis öncesi ve sonrasında mutlaka dezenfekte ediyoruz. Hizmet verdiğimiz işletmelerin yemekhanelerine dezenfektanlar yerleştirdik ve düzenli olarak kullanılmalarını takip ediyoruz. İşletme sorumluluğu olarak, mönülerimize; bağışıklık sistemini arttıran yemekler ekleyip meyve ve yeşillik çeşitlerini arttırdık. Ortak kullanılan masa üstü ekipmanlarımızı kaldırdık. Menülerdeki salata ve yeşillikleri tekli ve kapalı ambalajlar ile servise sunuyoruz. Ekmekleri tek kişilik poşetlerde servise sunuyoruz.”

Yankı Yemek olarak olası kötü ihtimaller için eylem planlarının hazır olduğunu da belirten Coşkun Dönmez, TSE tarafından verilen Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi de aldıklarını sözlerine ekledi.