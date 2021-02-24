Yankı'dan raf ömrü uzun hazır yemek

Ş., uzun Ar-Ge çalışmaları ile tamamen geleneksel yöntemlerle lezzet ve gıda değerini koruyarak hazırladığı raf ömrü uzun paket yemekleri pazara sunmaya hazırlanıyor. Sanayinin yanı sıra zincir restoran ve kafelere de hizmet veren Yankı yemek, şimdi de raf ömrü uzun ürünlerini online satış kanalları ve zincir marketler üzerinden bireysel tüketicilerin beğenisine sunacak.

Yankı Yemek Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Dönmez yaptığı yazılı açıklamada, 30 yılı aşkın bir süredir, hazır yemek, catering sektöründe faaliyet gösterdiklerini ifade ederek fabrikalar, düğün salonları, kurumsal işyerleri ve davet organizasyonları için yemek yaptıklarını söyledi. Hazır yemek sanayinin değişen toplumsal koşullara bağlı olarak kendini sürekli yenilediğini belirten Dönmez, tüketici lehine yapılan yasal düzenlemeler ve bu alanda tüketici bilincinin artması sonucunda gıda konusunda beklentilerin yükseldiğini belirtti. Tüketicilerin hazır yemekte lezzet ve besin değerine verdiği önemin arttığını, bu nedenle tüketici beklentisinin karşılanmasının sektör açısından ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurgulayan Coşkun Dönmez, Yankı Yemek olarak değişime ve gelişime açık olduklarını ve yeni atılımlar için hazır olduklarını kaydetti.

Coşkun Dönmez, bireysel tüketicilere yönelik hazır yemek sanayisinin raf ömrü uzun yemek için çeşitli yöntemler kullandığını, ancak bu sırada ürünlerin lezzet ve besin değerini yitirdiğini söyledi. Ürüne lezzet vermek için bu kez de çeşitli kimyasal kullanılarak tüketicide lezzet algısı oluşturulmaya çalışıldığını anlatan Coşkun Dönmez, “Biz; hem raf ömrü uzun, hem de koruyucu ve kimyasal lezzet vericiler kullanmadan paket yemek ürettik. Geleneksel yöntemlerle pişirip lezzet ve besin değerinden bir şey kaybetmemiş yemekleri zincir restoran ve kafeler ile online satış kanalları ve marketler üzerinden tüketicilere ulaştırmayı hedefliyoruz. Firma olarak geleneksel yemek pişirme yöntemleri üzerinde Ar-Ge çalışmaları yapıyoruz. Yakın bir dönemde lezzetli ve besin değeri yüksek ev dışı gıdalarımızı tüketicimizin beğenisine sunacağız” dedi.