Yanlış bilgi virüsten daha hızlı yayılıyor

Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK), son kullanma tarihi geçmiş ilaçların yeni tip koronavirüs hastalarına verildiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, ilaçların stabilite çalışmaları sonucuna göre son kullanma tarihlerinin güncellenmesinin rutin olduğunu bildiridi. Bunun üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen sosyal medya paylaşımları durmak bilmiyor.

TİTCK, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılan 'favipiravir' etken maddeli ilacın etiketinin değiştirildiği, son kullanma tarihi geçmiş ilaca yeni etiket yapıştırılarak hastalara verildiği iddialarına dair yazılı açıklama yapmıştı. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan Kovid-19 Rehberi'nde yer alan 'favipiravir' etken maddeli ilaçlar için kuruma gelen ruhsat başvurularının acilen olarak değerlendirildiği belirtilen 27 Temmuz 2021 tarihli açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Sosyal medyada gündeme gelen paylaşımlarda, kovid-19 tedavisinde kullanılan “favipiravir” etken maddeli ilacın etiketinin değiştirildiği; son kullanma tarihi geçmiş ilaca, yeni etiket yapıştırılarak hastalara verildiği ileri sürülmüştür. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan COVID-19 Rehberi'nde yer alan “favipiravir” etkin maddeli ilaçlar için Kurumumuza gelen ruhsat başvuruları ivedilikle ve öncelikli olarak değerlendirilmiştir. Söz konusu ilaçların stabilite çalışmaları uzun zaman almaktadır. Bu çalışmaların sonucuna göre son kullanma tarihlerinin güncellenmesi rutin bir işlemdir. Yeni tarihler, kurumumuzun bilgisi ve onayı ile firmalar tarafından ilaçlara etiket yapıştırılmak suretiyle güncellenmiştir. Dolayısıyla paylaşımlarda yer alan, son kullanma tarihi geçmiş ilaçların tedavi amacıyla koronavirüs hastalarına verildiği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."