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Yanmak üzereyken çarptığı aracın sürücüsü kurtardı

Bursa Mudanya Yolu üzerinde önündeki otomobile çarpması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerleri aşarak otluk alana yuvarlandı.

Otomobilde çıkan yangın sonrası, yaralı sürücüsü çarptığı aracın sürücü tarafından çıkarılarak yanmaktan son anda kurtarıldı.


Kaza, Bursa Mudanya Yolu Tepederbent mevkisinde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şakir Ekle (73) 16 EE 997 plakalı aracıyla önünde seyreden, Murat Kılınç (42) yönetimindeki 06 JMR 15 plakalı otomobile çarparak direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerler üzerinden takla atarak otluk alana düştü. Burada çarpma sonucu aracı bir anda alevler içinde kaldı. Çarptığı aracın sürücüsü aracını kenara çekip yanan araçtaki sürücü Ekle'meyi dışarı çıkarmak istedi, şokta olan sürücü çıkmamak için bir süre direnmesine rağmen araç içinden çıkarılarak büyük bir facianın önüne geçildi. Araç Bursa Büyükşehir İtfaiyesinin müdahalesiyle söndürüldü.


Tamamen yanan araçtan geriye sadece sac yığını kaldı, diğer araç ise kazayı hafif hasarla atlatırken, her iki sürücüde kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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