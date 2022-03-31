Yapay zeka için işbirliği

C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile siber güvenlik, büyük veri, yapay zekâ, açık kaynak, akıllı otonom sistemler, blokzincir ve yapay zekâ tabanlı tıp uygulamaları alanlarında Ar-Ge ve teknoloji geliştirme ile insan kaynakları yetiştirilmesine ilişkin ortak çalışmalar yürütecek.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile BUÜ arasında Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyacağı siber güvenlik, büyük veri, yapay zekâ, açık kaynak, akıllı otonom sistemler ve yapay zekâ tabanlı tıp uygulamaları alanlarında Ar-Ge ve teknoloji geliştirme ile insan kaynakları yetiştirilmesine ilişkin ortak çalışma ve faaliyetler yürütmenin yanı sıra eğitim ve öğretim konularında iş birliği yapmak amacıyla işbirliği protokolü hayata geçirildi.

“Geleceğin mesleği yapay zeka”

Protokol imza töreninde konuşan T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, kurum olarak beşeri sermayeye çok büyük bir inançlarının olduğunu söyledi. Türkiye nüfusunun yüzde 15,4'ünün 15 ile 24 yaş arasında olduğuna dikkati çeken Dr. Ali Taha Koç; “Bu orana baktığımız zaman birçok Avrupa ülkesinden çok daha yüksek bir oranda genç nüfusa sahip olduğumuzu görebiliyoruz. Gelecek dijital dönüşümde ama geleceği oluşturacak kişiler de gençlerimiz. Bu anlamda baktığımız zaman bizim gençlerimize geleceğin mesleklerinin becerilerini katmamız gerekiyor. Geleceğin mesleki ne olacak derseniz; kesinlikle ve kesinlikle yapay zeka olacak” dedi.

Yapay zeka alanında 50 bin istihdam

Önceki yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte 2021 ve 2025 yıllarını içeren Türkiye'nin ilk yapay zeka stratejisini yayımladıklarını hatırlatan Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç; “Bu stratejimizde çok önemli hedeflerimiz vardı. Onlardan biri de 50 bin yapay zeka istihdamı oluşturabilmek. Aynı zamanda 10 bin de lisansüstü yapay zekayı bilen, eğitim almış kişileri yetiştirebilmek ve akademik indekslerde dünya çapında ilk 20'ye girmek. Bunları da üniversitelerimizle, hocalarımızla ve gençlerimizle gerçekleştirebileceğiz. Bu anlamda bugün imzalayacağımız protokolün çok değerli olduğunu düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

KOÇ: Projelerle insanlarımıza dokunacağız

Yapay zekanın can suyunun veri olduğunu belirten Dr. Ali Taha Koç, Türkiye'nin veri anlamında çok zengin olduğunu kaydetti. Veriden değer üreten bir Türkiye mottosuyla yola çıktıklarını belirten Koç; “Üniversitelerimizle işbirliği yaparak bu verilerin sadece depolanmasıyla kalmayacak, bu verilerden değer üretmeye başlayacağız. Bu anlamda da işbirliğimizin ayrıca önem taşıdığını düşünüyorum. Bu teknolojilerimizin insana dokunmasını istiyoruz. İnşallah yapacağımız çalışmalarla birlikte insanı merkeze alan projeler geliştirecek ve vatandaşlarımıza dokunacağız. Bu anlamda da işbirliğimizin başarıları olmasını diliyorum. Bundan sonra da daha fazla proje yapacağımıza, daha fazla insan yetiştireceğimize ve Türkiye'yi bir marka ülke haline taşıyacağına inanıyorum. Nasıl ki İHA'larla, SİHA'larla, TİHA'larla bir dünya markası haline geldiysek, yapay zeka alanında üreteceğimiz projelerle ve şirketlerimizle de dünya markası olabilecek potansiyele sahibiz” şeklinde konuştu.

Bilgi birikimi ve insan kaynağı BUÜ'de Mevcut

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise üniversitelerin insan kaynağı oluşturmak, bilimsel ve teknolojik Ar-Ge projeleri üretmek ve topluma hizmetle yükümlü olduğunu vurguladı. Nihai hedefin insan ve topluma katkıda bulunmak olduğuna işaret eden Rektör Prof. Dr. A. Saim Kılavuz; “Bilim, insan ve toplum içindir. Bu felsefe ile hareket ediyoruz ve insana bir şekilde dokunmak istiyoruz. Bu anlamda bizlere büyük katkılar sunan ve fayda sağlayan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyoruz. İşbirliği çerçevesinin daha da gelişerek devam edeceğine inanıyoruz. Üniversitemiz 70 bin öğrenci kapasitesine sahip. Kaliteli bir eğitim ile doğru insan kaynağının adresi olacağımızı biliyoruz. Öte yandan ciddi bir bilgi birikimine de sahibiz. Bunu doğru yönetebildiğimiz ve toplumun her kesimi ile işbirliği yaptığımız takdirde önce üniversitemizin, sonrasında da şehrimizin, ülkemizin ve insanımızın kazanacağına inanıyorum” diye konuştu.

ULUTEK firmaları da yararlanacak

İçerik hakkında bilgi veren Prof. Dr. Fatih Karpat da T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Bursa Uludağ Üniversitesi arasında Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde ihtiyaç duyulacak siber güvenlik, büyük veri, yapay zeka, açık kaynak, akıllı otonom sistemler ve yapay zeka tabanlı tıp uygulama alanlarında Ar-Ge ve teknoloji geliştirmeyle insan kaynakları yetiştirilmesine ilişkin ortak çalışma yapma ve faaliyetler yürütmek ile eğitim-öğretim konularında işbirliği yapılacağını aktardı. Karpat, protokol çerçevesinde ülkenin ihtiyaç duyduğu açık veri kaynağı ve üniversitenin sahip olduğu verilerin paylaşımı ile laboratuvar altyapılarının ortak kullanımı için işbirliği yapılacağını ve ULUTEK bünyesinde faaliyet gösteren firmaların akademisyen destekli projelere Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından katkı sunulacağı bilgisini de paylaştı.

Açılış konuşmalarının ardından T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ile BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz hazırlanan protokolü imzaladı. Törende Üniversite Yönetim Kurulu Üyeleri, Dijital Dönüşüm Ofisi Yöneticileri, akademisyenler ve öğrenciler de hazır bulundu.