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Yapılandırma için oluşan kuyruğun başı sonu görünmüyor

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı önünde yapılandırma ve ödeme için gelenlerin oluşturduğu kuyruğun ne başı ne de sonu görünüyor.


Yapılandırma kanunuyla birlikte, hem ödeme hem de yapılandırma için vatandaşlar, Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı önünde metrelerce kuyruk oluşturdu. Verilen sürenin 1 Mart Pazartesi günü dolacak olması sebebiyle işini son günlere bırakanlar saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kaldı. Salgınının yaşandığı bu süreçte yoğunluktan endişeli olduklarını ifade eden yetkililer, başvuruların internetten de yapılabildiğini hatırlattı.


Yapılandırılan borçların, borçlunun tercihlerine göre, Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesi (www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartlarıyla ödenmesi imkanı bulunuyor.

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