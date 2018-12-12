Yapılandırması bozulana yeni hak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki torba yasa teklifi görüşmelerinde yeni bir düzenlemeye gidildiğini söyleyen BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, “Yeni kanunla vergi ve prim borçlarını yapılandıran ancak yapılandırması bozulan milyonlarca kişiye yeni bir hak tanınacak” dedi.

BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki torba yasa teklifi görüşmelerine dair açıklama yaptı. ‘7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına

İlişkin Kanun' ile vergi ve prim borçlarını yapılandıran ancak yapılandırması bozulan milyonlarca kişiye yeni bir hak tanındığını söyleyen BSMMMO Başkanı Sönmez, “Torba yasa teklifinin genel kurulda kabûl edilmesinin ardından yeni düzenleme yürürlüğe girecek. Komisyonda kabûl edilen düzenlemeden, yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyenler başvuracaklar. Bu kişiler, söz konusu tutarları, yeni yasanın yürürlüğe gireceği tarihe kadar geçen süre için aylık yüzde 2 oranındaki geç ödeme zammıyla birlikte ocak ayının sonuna kadar ödeyebilecek. Yapılandırılan prim borçlarının ikinci taksiti ekimde, vergi borçlarının ikinci taksiti kasım ayında sona erdi. Prim borçlarının üçüncü taksitinin aralık ayında ödenmesi gerekiyor. Yeni düzenlemeyle aralık ayında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri de ocak ayı sonuna kadar uzatılacak” dedi.

Komisyonda kabul edilen düzenlemeden, yapılandırma müracaatında bulunduğu hâlde ödenmesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlerin başvuruda bulunacağını altını çizen Sönmez, şöyle konuştu:

“Sağlanan yeni haktan, mayıs ayında çıkartılan yapılandırma yasası kapsamında başvuruda bulunmuş olanlar yararlanabilecek. Daha önce yapılandırma başvurusu yapmamış olanlar yeni düzenlemeden yararlanamayacak. Matrah ve vergi artırımında bulunduğu halde tahakkuk eden borçlarını süresinde ödemediği için yapılandırma hakkını kaybetmiş olanlar da ocak ayına kadar borçlarını ödedikleri takdirde yapılandırmadan yararlanmaya devam edebilecekler. Bunlar hakkında başlamış olan vergi incelemeleri ile vergi cezalarına ilişkin işlemler, yapılandırma bozulmadığı sürece duracak.”