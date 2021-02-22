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Yapma böyle Kazım

Bursa’da bir çiftçi tarlasından dönerken bulduğu yaralı şahini evine getirdi.

Bursa'da bir çiftçi tarlasından dönerken bulduğu yaralı şahini evine getirdi. Çiftçinin evindeki Kazım isimli kaz ise şahini görünce kıskanarak ötmeye başladı.


Bursa'nın İznik ilçesi Çakırca Mahallesi'nde çiftçilik yapan Ömer Yalçın, tarlasından dönerken yol kenarında uçamayan yırtıcı bir kuş gördü. Kuşun şahin olduğunu ve kanadının kırık olduğunu fark eden Yalçın, kuşu yakalayarak evine getirdi. Evinin bahçesinde beslediği ve Kazım adını verdiği kaz, şahini görünce kıskanarak ötmeye başladı. Çiftçi Yalçın da Kaz Kazım'ı sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı şahini evinde gece misafir eden Yalçın, yırtıcı kuşu İznik'te veterinere teslim etti.


Ömer Yalçın, “Tarladan dönüyordum, baktım uçamayan bir kuş var ve bende yakaladım. Eve getirdim ve veterinerlere teslim edeceğim. Tırnakları çok sert ve sağlık durumu iyi. Kanadının birinin kırık olduğunu fark ettim” dedi.

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