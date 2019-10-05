İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaptığı hareket az daha canından ediyordu

Bursa’da tek teker üzerinde gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü dengesini kaybedince ölümden döndü.

Bursa'da tek teker üzerinde gitmeye çalışan motosiklet sürücüsü dengesini kaybedince ölümden döndü.


Kaza, Bursa'nın İnegöl ilçesi, Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan 27 yaşındaki A. Ö., kullandığı motosikletin ön tekerini kaldırarak ilerlemek istedi. Dengesini kaybeden sürücü, kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Kaza ile tahkikat başlatılırken, motosiklet çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.