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Yaralı 2 peçeli baykuş tedaviye gönderildi

Bursa’nın İznik ilçesinde vatandaşların yaralı halde bulduğu 2 peçeli baykuş Orman İşletme Şefliği’ne teslim edildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde vatandaşların yaralı halde bulduğu 2 peçeli baykuş Orman İşletme Şefliği'ne teslim edildi.


Orman İşletme Şefi Hakan Dönmez, "Baykuşlardan birinin ilçe merkezinde cama çarparak yaralandığını söyledi. Dönmez, "Diğerinin rahatsızlığı tespit edilemedi. Ancak halsiz tavırları dikkatimizi çekti. Baykuşları tedavileri için Doğa Koruma Milli Parklar Bursa Şubesi'ne teslim ettik" dedi.


Dönmez, "Peçeli baykuşlar diğer yırtıcı kuşlar gibi doğal dengenin sağlanmasına katkıda bulunan hayvanlardır. Genelde açık arazi, tarım arazileri, orman açıklıklarında yaşarlar. Son yıllarda tarım ilaçlarının yoğunlaşması beslenmelerini zorlaştırdı. Bu hayvanların da bir canlı olduğunu unutmayalım. Vatandaşlarımız yaralı halde buldukları hayvanları Orman İşletme Şefliği'mize ulaştırabilir" ifadesini kullandı.

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