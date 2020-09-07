Yaralı anne, yavrusunu kucağından bir ân bile bırakmadı

Bursa'da yağışlı yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralanan genç kadın, hafif yaralı çocuğunu sedyede bile kucağından bırakmadı.

Kaza bugün saat 15.30 sıralarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolunda Orhangazi kavşağında meydana geldi. Bursa istikametinden İstanbul'a gitmekte olan Dilavet Uçar (38) idaresindeki 34 BSD 998 plakalı lüks otomobil, yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Dilaver Uçar ile eşi Özlem Koç Uçar (34), 3 yaşındaki kızları Aren ile 1 yaşındaki oğulları Arda hafif yaralandı. Yaralı 4 kişilik aile için olay yerine ambulans çağrıldı. Uçar ailesi ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı anne, kendisi gibi yaralı olan küçük Arda'yı sedyede bile kucağından bırakmadı. Yaralıların tedavisi devam ederken, kazayla alakalı tahkikat başlatıldı.