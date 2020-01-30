İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı çakala belediye sahip çıktı

Oylat bölgesinde ormanlık alanda baygın halde bulunan yaralı çakal, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.


Bölgenin en donanımlı hayvan bakım ve tedavi merkezine sahip olan İnegöl Belediyesi, bugün Oylat mevkiinde yaralı halde bulunan çakalın tedavisi için seferber oldu. Ormanlık alanda vatandaşların fark edip ihbârı üzerine Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri bölgeye giderek baygın haldeki çakalı buldu. Yaralı olduğu görülen hayvan, ekipler tarafından araca alınarak Halhalca yolu üzerindeki barınağa getirildi. Çakalın tedavisi için burada veteriner ekipleri seferber oldu. Yabanî hayvanın durumu hakkında Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne de bilgi verildiği açıklandı. Tedavisinin ardından çakalın ormana bırakılacağı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.