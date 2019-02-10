İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yaralı halde bulundu, gerçek röntgenle ortaya çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yoldan geçen iki kişi tarafından bulunan yaralı sansar, İnegöl Belediyesi’ne teslim edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yoldan geçen iki kişi tarafından bulunan yaralı sansar, İnegöl Belediyesi'ne teslim edildi. Burada tedavi altına alınan sansarın tüfekle vurulduğu ortaya çıktı.


Edinilen bilgiye göre, Kozluca yolu üzerinde yaralı halde vatandaşlar tarafından bulunan sansar İnegöl Belediyesi'ne getirildi. Buradaki görevlilere teslim edilen sansar daha sonra İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezine tedavi edilmek için götürüldü. Görevliler tarafından röntgeni çekilen hayvanın vücudunda saçmalar olduğu görüldü. Tüfekle vurulduğu anlaşılan sansarın tedavisi burada yapıldı. Tedavisinin ardından sansar tekrar doğaya bırakılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.