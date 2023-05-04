İhlas Haber Ajansı

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Yaralı leylek tedavi edildi

Orhangazi İznik yolunda vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan leylek, veteriner işleri müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.


Orhangazi İznik yolu üzerinde bir alanda yaralı bir leyleğin olduğunu gören vatandaşlar, durumu veteriner ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan incelemede, leyleğin bir kanadının kırık olduğu tespit edildi. Yaralı leylek daha sonra veteriner işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerce rehabilitasyon merkezine götürüldü. Burada gerekli tedavisi yapılan leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

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