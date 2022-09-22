Yaralı martıya mahalleli sahip çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde bir evin bahçesine düşen ve yaralı olduğu için uçamayan martıya mahalledeki vatandaşlar sahip sahip çıktı.

Edinilen bilgiye göre, olay dün akşam saatlerinde Yeşilcami Mahallesi'nde yaşandı. Evine giden bir vatandaş, bahçeye yaralı bir martı düştüğünü fark etti. Martıyı yakalamaya çalışan vatandaşa çevredekilerde yardım etmeye çalıştı. El birliği ile yakalanan yaralı martıyı İznik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri teslim aldı.

Zabıtalar yaralı martıyı bir sepete koyarak veterinere götürdü. Yaralı martı tedavi altına alınırken, bir süre uçamayacağı belirtildi.