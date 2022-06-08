İhlas Haber Ajansı

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Yaralı motorlu kuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı

Bursa’da motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralı motorlu kuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Bursa'da motosiklet ile otomobil çarpıştı, yaralı motorlu kuryeye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.


Kaza Osmangazi ilçesi Akpınar mahallesi Hancı Caddesi üzerinde gerçekleşti. Aldığı siparişi yetiştirmeye çalışan 16 AUF 347 plakalı motorlu kurye 35 GU 864 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşüp fenalık geçiren motorlu kurye ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kazayı motorlu kurye küçük sıyrıklarla atlattı. Kazaya karışan otomobilin ise aynası kırıldı.

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