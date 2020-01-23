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Yaralı şahine zabıta şefkati

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde yaralı bulunan şahine zabıta sahip çıktı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yaralı bulunan şahine zabıta sahip çıktı.


Edinilen bilgiye göre, zabıta memuru Hüseyin Bilbey, yaralı olarak bulduğu şahini karton kutu içerisinde ilçe merkezine getirdi. Hüseyin Bilbey, “Şahini avcılar tarafından vurularak yaralanmış halde bulduk. Hemen belediyeye getirerek gerekli müdahale yapılmasını sağladık. Yaşarılı şahini tedavi edilmesi için Bursa Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim ettik” dedi.

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