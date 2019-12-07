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Yaralı sansara polisler sahip çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir arabanın çarpması sonucu yaralanan sansar yoldan geçen trafik ekipleri tarafından haber verilmesi üzerine belediye barınağına götürülerek tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir arabanın çarpması sonucu yaralanan sansar yoldan geçen trafik ekipleri tarafından haber verilmesi üzerine belediye barınağına götürülerek tedavi altına alındı.


Olay Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen sansara yoldan geçen bir araç çarptı. Çarpma neticesinde yaralanan sansar yol ortasında kaldı. Yoldan geçen trafik ekipleri yaralı hayvanı fark etti. Yol kenarına alına sansar daha sonra haber verilmesi üzerine gelen inegöl belediyesi hayvan barınağındaki görevliler tarafından alınıp tedavisi yapılmak üzere götürüldü.

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