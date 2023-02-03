Yaralı ve mühre ördekler özgürlüklerine kavuştu

Bursa'da avcılar tarafından vurulup yaralanan ya da canlı yakalanarak mühre yapıldıktan sonra tedavi ve rehabilite edilen 60 ördek doğaya geri bırakıldı. Ördeklerle birlikte balıkçı ağlarına ve olta misinalarına takılarak yaralanan 5 martı da doğaya geri bırakıldı.

Avcıların canlı mühre yapmak için canlı yakaladıkları ve kanatlarını kesip uçmasını engelledikleri yaklaşık 60 ördek, av-koruma kontrollerinde ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından tedavisi yapılıp rehabilitasyon süreci tamamlanan yabani ördekler, "2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü" etkinlikleri çerçevesinde Eskikarağaç Mahallesi'nde yer alan Kuş Gözlem Evi'nden Uluabat Gölü Sulak Alanı'na salındı. Ayrıca birçoğu balıkçı ağlarına takılarak yaralanan ve daha sonra tedavileri yapılan 5 martı da ördeklerle birlikte özgürlüklerine kavuştu.

Kuş salımı; DKMP Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu, kurum yöneticileri, çalışanlar ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla yapıldı.

Ayrıca sulak alanlar hakkında farkındalık oluşturulması amacıyla Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde "Bursa'nın Sulak Alanları Fotoğraf Sergisi" açılışı gerçekleşti.