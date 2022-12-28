Yaralılara ilk müdahale yoldan geçen beyin cerrahından

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir motosikletin manevra yapan otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, yoldan geçen beyin cerrahı yaptı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Parkyolu Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halinde olan Murat Can Bilgiç (18) yönetimindeki 34 CUV 355 plakalı motosiklet, yolun kenarına manevra yaparak park etmeye çalışan sürücü Samet Karakoç (20) idaresindeki 16 ATK 636 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki arkadaşı Yasin Şentürk (18) yaralandı.

O sırada yoldan geçen İnegöl Devlet Hastanesinde görevli Op. Dr. Mehmet Erim Kürşat, yerde yatan yaralıları görünce aracından inerek, ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.