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Yaralıya ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı

Bursa’da trafik kazası geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi Büyükorhan Belediye Başkanı yaptı.

Bursa'da trafik kazası geçiren vatandaşa ilk müdahaleyi Büyükorhan Belediye Başkanı yaptı.


Kaza, Büyükorhan Orhaneli yolunda meydana geldi. 2 otomobilin çarpışması sonrası 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazanın olduğu esnada olay yerinden geçen Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz hemen aracını durdurup yaralının yanına koştu ve ilk müdahaleyi yaptı. Yaralıya moral veren belediye başkanı ambulans gelene kadar yaralının başından ayrılmadı. Başkan Korkmaz, yaptığı örnek davranışla herkesin takdirini kazandı.

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