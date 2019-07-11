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Yaralıyı yağmurdan poşetle ve şemsiyeyle korudular

Bursa’nın İnegöl ilçesi Osmanbey Caddesi üzerinde otomobil ile şarjlı bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Osmanbey Caddesi üzerinde otomobil ile şarjlı bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralının yağmurda ıslanmaması için çevredeki vatandaşlar tarafından üstüne naylon poşet ve şemsiye tutuldu.


Edinilen bilgiye göre kaza, Osmanbey Caddesi'nde meydana geldi. Nezir Y. idaresindeki 16 KBY 75 plakalı otomobil ile Hasan H.'nin kullandığı şarjlı bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarjlı bisiklet sürücüsü düşerek yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise yaralıyı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Yerde yatan yaralı yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. Yağan yağmur nedeniyle vatandaşlar yaralının üstünü naylon poşetle kapatıp, başına da şemsiye tuttular.


Ambulans gelene kadar yaralıyı yalnız bırakmayan vatandaşların bu hareketi takdir topladı. Yaralı Hasan H. daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaçan sürücü ise trafik ekipleri tarafından kısa süre bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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