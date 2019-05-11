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Yardım bahanesiyle dolandırdılar

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yardım yapma bahanesiyle gittikleri evde hırsızlık yapan 3 şüpheli kayıplara karıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yardım yapma bahanesiyle gittikleri evde hırsızlık yapan 3 şüpheli kayıplara karıştı.


Olay, Akhisar Mahallesi Tarla Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kamyonetle sokak üzerindeki F.İ.'ye ait eve giden şahıslar, belediyeden geldiklerini ve odun yardımında bulunacaklarını söyledi. Zanlılar, ev sahibine 100 TL para yardımı da yapacaklarını söyleyerek, 200 TL uzatıp bozmasını istedi. Bu sırada ev sahibi kadın, cüzdanını alarak parayı bozdu. 3 şahıs parayı aldıktan sonra ev sahibi F.İ.'yi oyaladılar. Kimliği belirsiz şüpheliler daha sonra ev sahibi kadının cüzdanını alıp geldikleri kamyonetle kayıplara karıştı. Bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark eden F.İ. durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ayrı emniyet ekipleri, kadının cüzdanında bulunan kartları bankayı arayarak iptal ettirdi.

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