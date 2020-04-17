Yardımına polis yetişti

Korona virüsünün Türkiye'de görülmesinin arından tedbirler üst seviye çıkarıldı. 65 yaş üstü vatandaşların dışarıya çıkması yasakladı. Bu yasağının ardından vatandaşların ihtiyaçlarını kolluk kuvvetleri gideriyor. İnegöl'de bir vatandaş rahatsızlandığı için Devlet Hastanesi acil servisine giderek tedavi oldu. Buradaki tedavisinin ardından yaşlı adam polisler tarafından evine bırakıldı.