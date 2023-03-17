Yaren Leylek 12. kez Balıkçı Adem Amca'ya kavuştu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, balıkçı Adem Yılmaz ile kurduğu dostluk hikayesiyle milyonların gönlüne taht kuran Yaren Leylek, 12. yılda da göçten gelip Eskikaraağaç leylek köyündeki dostu Adem Yılmaz'ın kayığına kondu. Hikâyeyi merakla bekleyen Yarenseverler ise geliş tarihi biraz geciken Yaren'in köye gelmesiyle birlikte derin bir 'oh' çekti.

12 yıldır her bahar göçten geldiğinde Eskikaraağaç Leylek Köyündeki yuvasına yerleşen Yaren Leylek, yaz boyunca dostu Adem Yılmaz'la yeniden göle açılacak.

Endişeli bekleyiş sona erdi

Köye daha önce geldiği tarihlerin üzerinden 20 gün geçince hikâyeyi merak eden binlerce meraklı, Adem Yılmaz ile birlikte endişelenmeye başlamıştı. Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş, sosyal medyada bu sabah çektiği fotoğrafla müjdeli haberi verdi.

Balıkçı dostu Adem Amca çok mutlu

Köye gelen Yaren Leylek ve eşi Nazlı, bu sabah Balıkçı Adem Yılmaz'ın kayığına konarak geleneksel pozlarını verdi. Balıkçı Adem Yılmaz yaptığı açıklamada, “Ayın 6'sından 15'ine kadar meraktan adeta öldüm öldüm dirildim. Gelecek mi gelmeyecek mi hep merak ettim. Şükürler olsun ki geçen yıl geldiği tarihten 11 gün sonra bu yıl da Yaren döndü. Ben ve köylüm çok mutlu olduk gelişine. Mutluluğumu tarif edemem, çok sevindim” dedi.

Umutlu bekleyişin sembolü oldu

Hikâyeyi kamuoyuna duyuran Yaban Hayatı Fotoğrafçısı Alper Tüydeş de “Geçen yıl Yaren geldiğinde karlı bir havaya denk gelmişti. Belki yine kar ile karşılaşmamak için gecikmiştir. Ama yaşı da var, o yüzden gelememe ihtimalinden dolayı korktuk. Her sene bu ihtimalle uğurluyoruz onu. Neyse ki geldi. Bunca sıkıntılı ve üzücü gündem arasında, Yaren Leylek umutla bekleyişin sembolü olmuştu. Ve sonunda hikâye, bu yıl da gerçek oldu. Tüyü kadar ömrü olsun” diye konuştu.

Eskikarağaç on binlerce leyleğin göç rotasında

Öte yandan, Türkiye'yi Avrupa Leylek Köyleri Birliğinde temsil eden tek köy olan Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Eskikaraağaç Leylek Köyü, her yıl göç döneminde on binlerce leyleğin geçtiği bir göç rotası üzerinde. Köy, aynı zamanda yerleşik leyleklere de ev sahipliği yapıyor.

Bundan 12 yıl önce, Uluabat Gölünde balık tutarken kayığına konan Yaren Leylek ile dostluğu başlayan Adem Yılmaz'ın tanık olduğu bu hikaye, fotoğraflanmasıyla birlikte uluslararası bir üne de kavuşmuştu. Hikâye, Yunanistan'da gölge oyunu olarak oynatılırken Avusturya ve Almanya'da ders kitaplarına konu oldu. 2019 yılında Burak Doğansoysal'ın filme aldığı ve Karacabey Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan ‘Yaren' adlı belgesel ise Prag Film Ödüllerinden en iyi belgesel ünvanlıyla dönmüştü. Geçtiğimiz yıl ise Karacabey Belediyesi, Balıkçı Adem ve Yaren Leylek'in heykelini yaptırarak, hikayenin köy meydanında ölümsüzleşmesini sağlamıştı.

Turizme de katkısı var

Yaren Leylek ve Adem Amca'nın bu masalsı hikayesi, köyde turizm hareketliliğini de beraberinde getirirken, köyde adeta Yaren Leylek turizmi başladı. Hikâyeyi duyan ve leylekleri yakından görmek isteyen on binlerce doğasever, her yıl Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Leylek Köyü Eskikarağaç'ı ziyaret ediyor. Yaren Leylek'in köyde koruyucu ailesi görevini de Beyzanur Çakıl üstleniyor.

Adem Amca ve Yaren'i görmeye gelenler arasında; Ata Demirer, Aslıhan Gürbüz, Yıldıray Şahinler gibi ünlü isimler de yer alırken, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan da hikayeyi 7/24 canlı izlemek isteyenler için internet üzerinden Yaren Leylek yayınını açtıklarını duyurdu. Yarenleylek.com veya YouTube üzerinden kullanıcılar, 7/24 leylek yuvasını canlı olarak izleyebiliyor.