Yaren Leylek, yeni yuvasında dostu Adem Amca'ya komşu oldu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde dostluklarıyla milyonların gönlünde taht kuran Yaren Leylek, yeni yuvasında yavrularıyla ilgileniyor. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yarenleylek.com üzerinden binlerce meraklının bu hikâyeye ortak olduğunu belirterek, ‘Yaren, Adem Amca'ya artık komşu oldu” dedi.

Eskikaraağaç Avrupa Leylek köyünde balıkçı Adem Yılmaz ile 12 yıllık dostluklarıyla milyonların gönlünde taht kuran Yaren Leylek'in yavruları gözükmeye başladı. Bu sene Adem Amca'nın yanına taşıdığı yuvasında yavrularını büyüten Yaren,Eskikarağaç'a gelen misafirlerin de ilgi odağı oldu.

Yeni yuvasında 4 yavru dünyaya getiren Yaren Leylek, eşi ile birlikte yavrularını Adem Amcanın evinin yanında büyütüyor. Belediye Başkanı Ali Özkan önceki gün köyü ziyaret ederek yaptığı açıklamada,“Adem Amca ve Yaren Leylek kikayesi, köyde yaşayan vatandaşlarımıza da ekonomik yönden ciddi bir katkı sağlamakta. Kırsal turizmde Eskikaraağaç Mahallemiz,Karacabey'imizin önemli bir kilometre taşı olmaktadır. Bildiğiniz gibi Adem Amca'yla, Yaren Leylek arasında 12 yıldan beri devam eden bir dostluk ilişkisi var. Aynı La Fontainemasallarında olduğu gibi ama gerçek olan, masal olmayan bir hikaye, bir senaryo sürmektedir. Ve Türkiye'nin, dünyanın çeşitli yerlerinden Yarenseverler,24 saat yarenleylek.com adresinden Yaren Leylek ve yavrularını izlemektedir. Tabii bu ilişki bu yıl farklı bir boyut kazandı. Yaren Leylek,iki sokak ötede olan yuvasını Adem Amca'nın hemen yakınındaki bir yuvaya taşıdı ve yavrularını artık Adem Amca'nın 24 saat nezaretinde büyütmekte” dedi.

Adem Amca çok mutlu

Yaren'in bu yıl 4 yavrusu olduğunu bahseden Adem Yılmazda “Bu sene çok mutluyum. Çünkü Yaren iki sokak ilerideki yuvasından evimin yanına gelip, yuva kurup,burada şimdi yavru yaptı. Yani benim gözümün önünde sürekli bu yaz. Beraber olacağız. Yeri geldiği zaman bahçeme iniyor. Bahçemde besliyorum,ondan sonra sabahları kayığımda besliyorum. Yani bu yaz Yaren'le daha çok ilgilendiğim için çok sevinçli, çok mutluyum” dedi.

Eskikarağaçlılar sahiplendi

Eskikaraağaç Leylek köyü sakinlerinden Ramazan Kocada yaptığı açıklamada,“Yaren Leylek ile akşam sabah beraberiz. Biz de Yaren'i sahiplendik. Herkes Yaren'i görmeye geliyor. Bazılarını yukarı çıkarıyorum. Buradan daha güzel manzara oluyor. Herkes memnun oluyor ve katkısı var tabii ki. Çay bahçeleri yaptık, kayık turlarımız oluyor. Adem Amca'nın sayesinde köyümüze ziyaretçiler geliyor” diye konuştu.