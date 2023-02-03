İhlas Haber Ajansı

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Yarıyıl tatilinin son günlerinde Uludağ'a tatilci akını

Kış turizminin gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, sömestir tatilinin bitmesine az bir zaman kalmasına rağmen tatilcilerin akınına uğradı.


Kış turizminin en gözde tatil merkezlerinden biri olan Uludağ, eksi 12 derece soğukluğa rağmen tatilcilerin akınına uğradı. Yarıyıl tatilinin bitmesine az bir zaman kalırken, son günleri Uludağ'da kayak yaparak geçirmek isteyen tatilciler otobüsler ile gelerek karın tadını çıkardı.


Uludağ'da kar kalınlığı 71 santimetreye kadar ulaşırken, kar yağışının önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi.

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